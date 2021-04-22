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НОВОСТИ

В Севастополе задержан россиянин за шпионаж в пользу Украины

12:05 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Севастополе россиянина, собиравшего секретные данные о Черноморском флоте для военной разведки Украины. Как сообщили ТАСС в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, в отношении него возбуждено дело о государственной измене.

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства", - подчеркнули в ЦОС.

ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

В спецслужбе добавили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. По статье о государственной измене предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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