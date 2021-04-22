0
0
0
НОВОСТИ

Отношения ЕС и России ухудшаются, но еще "не достигли дна" - посол Евросоюза

13:32 22.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Евросоюза продолжают ухудшаться, однако они еще "не достигли дна". Об этом заявил в четверг глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер.

"Последние высказывания министров иностранных дел говорят о том, что отношения, конечно, ухудшаются. Пока мы даже, возможно, не достигли дна", - сказал он на юбилейной конференции Ассоциации европейского бизнеса "Россия и Европа в завтрашнем мире".

И без того напряженные отношения России и Европы обострились в связи с решением властей Чехии выслать 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 22.04.2021
Красная линия для РФ в отношениях с Украиной связана с национальными интересами - пресс-секретарь президента
0
63
13:05 22.04.2021
Песков не думает, что подготовка переворота в Белоруссии может повлиять на интеграцию с РФ
0
102
13:00 22.04.2021
Путин ответит на предложение Зеленского о встрече в Донбассе, если сочтет нужным - Песков
0
109
12:32 22.04.2021
Марсоход Perseverance выделил кислород из атмосферы Марса
0
139
12:20 22.04.2021
Чехия считает дипломатический конфликт с РФ "размолвкой", а не холодной войной - глава МИД
0
149
12:07 22.04.2021
Минтруд ориентируется на медианную зарплату при расчете коэффициента замещения пенсий
0
160
12:05 22.04.2021
В Севастополе задержан россиянин за шпионаж в пользу Украины
0
158
12:00 22.04.2021
В России выявили 8 996 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
173
11:32 22.04.2021
Рыбаки Фукусимы против сброса воды с АЭС и ждут от властей новых разъяснений
0
213
11:20 22.04.2021
МИД РФ расскажет сегодня чешскому послу о последствиях возможных действий Праги - Захарова
0
279

Возврат к списку