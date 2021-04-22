Отношения ЕС и России ухудшаются, но еще "не достигли дна" - посол Евросоюза

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Евросоюза продолжают ухудшаться, однако они еще "не достигли дна". Об этом заявил в четверг глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер.

"Последние высказывания министров иностранных дел говорят о том, что отношения, конечно, ухудшаются. Пока мы даже, возможно, не достигли дна", - сказал он на юбилейной конференции Ассоциации европейского бизнеса "Россия и Европа в завтрашнем мире".

И без того напряженные отношения России и Европы обострились в связи с решением властей Чехии выслать 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются офицерами российских спецслужб. Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) в 2014 году. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.