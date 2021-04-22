Молодые специалисты "Роснефти" на научно-технической конференции предложили более 1300 перспективных проектов

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По результатам проведенного компанией «Роснефть» регионального этапа Научно-технической конференции молодых специалистов, проекты 1329 работников прошли в следующий этап – Кустовую научно-техническую конференцию (КНТК). Подобные научно-технические конференции компания организует уже 16 лет, участвовать в них могут ее молодые специалисты с опытом работы 1-3 года. Конференции позволяют «Роснефти» находить и поощрять специалистов с высоким потенциалом, которые получают шанс развивать профессионально-технические компетенции, более активно начинают участвовать в инновационной исследовательской и проектной деятельности. По результатам конференций компания выбирает наиболее успешные разработки, которые затем рекомендуют для внедрения в производство. Например, предложения, выбранные по итогам конференции 2018 года, уже принесли «Роснефти» экономический эффект в размере 275 млн руб. По итогам Межрегиональной научно-технической конференции 2020 года, к внедрению в производство на объектах компании рекомендованы 89 проектов молодых специалистов.

В 2021 году региональные научно-технические конференции состоялись в 94 обществах «Роснефти», в них участвовали 3129 молодых сотрудников. Проекты участников оценивали учитывая их актуальность и новизну, практическую значимость и экономическую целесообразность внедрения.