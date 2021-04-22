В Риме нашли картину, написанную предположительно Гоголем

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Живописную картину, подписанную "Гоголь", обнаружили в Риме в частной коллекции. Как рассказал в четверг корр. ТАСС писатель и публицист Лука Пизанелли, который познакомился с владельцем полотна, проведенные экспертизы, в том числе известного авторитетного графолога, искусствоведа, президента Европейского союза искусствоведов Стефано Либерати, доказывают авторство писателя.

"Я узнал о существовании этой картины несколько месяцев назад. Я познакомился с владельцем работы, который рассказал, что получил ее от своего деда. Тот работал в доме у высокопоставленного французского дипломата, у которого он ее приобрел", - рассказал собеседник агентства.

Владелец картины хочет привлечь внимание к факту, что Гоголь, который, как известно, делал зарисовки карандашом и пером, оставил живописное произведение. На полотне на темно- синем фоне ночного неба изображена красная звезда или свечение с черным "хвостом". Предположительно, писатель написал картину во время своего пребывания в Риме, где много общался с художниками. Известно, что в Вечном городе он работал над "Мертвыми душами", первые главы которых мог читать в знаменитом доме княгини Зинаиды Волконской. Тут же он мог сжечь и второй том, и в этом контексте картина представляет интерес с точки зрения "расшифровки" ее смысла, говорит Пизанелли. Сам он планирует положить историю о картине в основу сюжета своего рассказа. "Сейчас я собираю материалы о пребывании Гоголя в Италии, в Риме, о его творчестве. Но, конечно, я могу предложить только художественную версию", - рассказал писатель.