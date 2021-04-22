Госдума переназначила Москалькову уполномоченным по правам человека

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в четверг поддержала кандидатуру Татьяны Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ.

Кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 1 апреля внес президент РФ Владимир Путин. Ее единственным конкурентом был первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев, выдвинутый фракцией ЛДПР.

Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года.