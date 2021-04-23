В Госдуме предлагают освободить от НДФЛ пособие по временной нетрудоспособности - проект

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат от "Единой России" Светлана Бессараб внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности, включая пособие по уходу за болеющим ребенком. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Действующей редакцией Налогового кодекса РФ предусмотрено, что освобождаются от налогообложения государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), отмечает автор законопроекта.

"Возложение обязанности уплаты налога за полученное государственное пособие в связи с болезнью либо уходом за больным ребенком представляется носящим дискриминационный характер к отношению, когда гражданин освобождается от налогообложения за полученное государственное пособие, например по безработице, будучи здоровым и при здоровых членах семьи", - говорится в пояснительной записке.

В целях обеспечения равной защиты государством граждан, получающих от его органов власти пособия, принятие законопроекта позволит с 1 января 2022 года (с начала нового налогового периода) освободить от налога на доходы физических лиц все виды государственных пособий, в т.ч. пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемого вне зависимости от того или иного страхового случая, указывает автор документа.