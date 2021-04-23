0
0
126
НОВОСТИ

В Госдуме предлагают освободить от НДФЛ пособие по временной нетрудоспособности - проект

14:32 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат от "Единой России" Светлана Бессараб внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности, включая пособие по уходу за болеющим ребенком. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Действующей редакцией Налогового кодекса РФ предусмотрено, что освобождаются от налогообложения государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), отмечает автор законопроекта.

"Возложение обязанности уплаты налога за полученное государственное пособие в связи с болезнью либо уходом за больным ребенком представляется носящим дискриминационный характер к отношению, когда гражданин освобождается от налогообложения за полученное государственное пособие, например по безработице, будучи здоровым и при здоровых членах семьи", - говорится в пояснительной записке.

В целях обеспечения равной защиты государством граждан, получающих от его органов власти пособия, принятие законопроекта позволит с 1 января 2022 года (с начала нового налогового периода) освободить от налога на доходы физических лиц все виды государственных пособий, в т.ч. пособие по временной нетрудоспособности, выплачиваемого вне зависимости от того или иного страхового случая, указывает автор документа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 23.04.2021
Парламент Молдавии отозвал мандат у председателя Конституционного суда
0
27
15:19 23.04.2021
Сбер и Роскосмос будут популяризировать космос вместе
0
61
15:16 23.04.2021
Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки
0
65
15:15 23.04.2021
Сбер получил пять наград за лучший клиентский опыт своих продуктов и сервисов
0
63
15:12 23.04.2021
Интернет-издание "Медуза" включено в реестр СМИ-иноагентов - Минюст РФ
0
73
15:10 23.04.2021
Московский сервис «Социальный мониторинг» стал бронзовым призером премии Эдисона
0
67
15:00 23.04.2021
Страны Балтии объявили о высылке нескольких российских дипломатов
0
99
14:12 23.04.2021
Кравчук считает, что Зеленский может встретиться с Путиным только в нейтральной стране
0
174
14:00 23.04.2021
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5% с 4,5% годовых
0
206
13:32 23.04.2021
Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими
0
255

Возврат к списку