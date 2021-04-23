Доцент кафедры МАИ Воробьев приговорен к 20 годам колонии за госизмену

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"22 апреля Московский городской суд признал виновным А. Г. Воробьева в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей и ограничением свободы на 1,5 года", - сказала представитель суда.