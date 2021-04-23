0
0
193
НОВОСТИ

Доцент кафедры МАИ Воробьев приговорен к 20 годам колонии за госизмену

18:40 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"22 апреля Московский городской суд признал виновным А. Г. Воробьева в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей и ограничением свободы на 1,5 года", - сказала представитель суда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 23.04.2021
В мире за неделю выявили 5,7 млн заболевших ковидом, это максимум с начала пандемии
0
33
19:35 23.04.2021
Ректор РХТУ Александр Мажуга предложил университетам и бизнесу развивать совместные образовательные программы
0
81
19:20 23.04.2021
Президент Молдавии обвинила парламент в узурпации власти и призвала силовиков принять меры
0
89
19:05 23.04.2021
Герман Греф принял участие в Дискуссионном клубе ВШЭ и Сбера
0
124
18:20 23.04.2021
Андрей Воробьев рассказал о преимуществах «Умной платежки»
0
170
18:00 23.04.2021
Россия и Чехия к 31 мая сократят количество дипломатов в посольствах до 7 человек - МИД РФ
0
244
17:32 23.04.2021
Доля публикаций ученых РФ в общемировом потоке снизилась за 25 лет - исследование
0
267
17:12 23.04.2021
Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе
0
259
17:00 23.04.2021
Высшее образование не обязательно для карьеры - Мишустин
0
299
16:32 23.04.2021
Миронов заверил, что будет лидером справороссов еще более 2 лет
0
273

Возврат к списку