Доцент кафедры МАИ Воробьев приговорен к 20 годам колонии за госизмену
18:40 23.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мосгорсуд приговорил к 20 годам колонии доцента кафедры Московского авиационного института Алексея Воробьева, обвиняемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"22 апреля Московский городской суд признал виновным А. Г. Воробьева в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей и ограничением свободы на 1,5 года", - сказала представитель суда.
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