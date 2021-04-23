В мире за неделю выявили 5,7 млн заболевших ковидом, это максимум с начала пандемии

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие семь дней возросло на 5,7 млн. Это максимум с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Предыдущий максимум - 5,36 млн случаев за неделю - был зарегистрирован в середине декабря прошлого года.

Сейчас темпы распространения инфекции выше всего в Индии и ряде стран Латинской Америки, тогда как в Восточной Европе, где с начала месяца фиксировался резкий рост заболеваемости, ситуация несколько стабилизировалась.