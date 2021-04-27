Сергунина: Лучших представителей туротрасли определят на конкурсе "Московские мастера"

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Заявки на участие в столичном конкурсе профмастерства «Московские мастера» будут принимать до 26 мая. В нынешнем год впервые в этом состязании будут представлены профессии администратора и консьержа гостиницы. Как отмечает заместитель мэра Наталья Сергунина, итоги конкурса будут подводить в июне, а церемония награждения состоится накануне празднования Дня города.

Ставший уже традиционным конкурс «Московские мастера» проводится с 1998 года, обычно в нем участвовали компании, предлагавшие своих представителей в номинациях «экскурсовод» (авторские пешеходные и автобусные экскурсии) и «гид-переводчик», теперь появились новые направления – «администратор» и «консьержа гостиницы». Гидам и экскурсоводам предстоит самостоятельно подготовить пешеходную или автобусную экскурсию по Москве, а администраторам и консьержам гостиниц следует выполнить творческое задание и внести предложения по улучшению качества обслуживания посетителей. «Приглашаем столичных специалистов посоревноваться с сильнейшими представителями своих профессий», – призвала Наталья Сергунина.