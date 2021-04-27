МИД Украины объявил персоной нон грата консула РФ в Одессе
14:12 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата российского консула в Одессе и обязало его покинуть страну до 30 апреля в качестве ответной меры на высылку 26 апреля украинского дипломата из Москвы. Об этом сообщила во вторник пресс- служба Министерства иностранных дел Украины.
"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 15:32 27.04.2021
- В узбекском землячестве предложили выдавать российский паспорт всем бывшим гражданам СССР
- 15:13 27.04.2021
- Собянин: Первые собранные в Москве электробусы выйдут на маршруты уже в мае
- 15:12 27.04.2021
- Вакцинацию от коронавируса завершили 7,7 млн россиян - Голикова
- 15:00 27.04.2021
- Машина миротворцев РФ подорвалась на мине в Карабахе, двое получили ранения - СМИ
- 14:32 27.04.2021
- Володин допустил происхождение коронавируса вследствие утечки из американской лаборатории
- 14:00 27.04.2021
- Целью встречи Путина и Зеленского не может быть урегулирование на Украине - Песков
- 13:32 27.04.2021
- Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может быть достигнут к сентябрю - Голикова
- 13:30 27.04.2021
- «Группа ГАЗ» поставит в Санкт-Петербург 250 автобусов ЛиАЗ на сжиженном природном газе
- 13:20 27.04.2021
- Мишустин распорядился создать Центр информационных технологий войск нацгвардии
- 13:09 27.04.2021
- Москва привлечет 70 млрд рублей инвестиций за счет эмиссии зеленых облигаций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать