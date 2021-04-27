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МИД Украины объявил персоной нон грата консула РФ в Одессе

14:12 27.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Украины объявило персоной нон грата российского консула в Одессе и обязало его покинуть страну до 30 апреля в качестве ответной меры на высылку 26 апреля украинского дипломата из Москвы. Об этом сообщила во вторник пресс- служба Министерства иностранных дел Украины.

"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

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