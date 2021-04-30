Попова рассказала, сколько может держаться иммунитет после прививки от COVID-19
20:51 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации сохраняется не меньше чем на 10-12 месяцев. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".
"Если говорить о ковиде, то прививаться надо сейчас. Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго -10 месяцев и год ... И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый", - сказала она.
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