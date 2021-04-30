Мадагаскар: Люди от голода питаются саранчой, листьями и кактусами
21:25 30.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южным районам Мадагаскара и проживающим там 1,35 млн человек грозит голод из-за продолжающейся пятый год подряд засухи, песчаных бурь и потери значительной части урожая. Об этом заявил в пятницу старший директор по операциям Всемирной продовольственной программы (ВПП) Амер Дауди.
"Недоедание, в первую очередь среди детей младше пяти лет, достигло тревожного уровня", - приводит его слова агентство Рейтер. Дауди отметил, что входящая в систему ООН Всемирная продовольственная программа на текущий день имеет на Мадагаскаре запасы продовольствия для помощи 750 тыс. человек.
"Из-за нехватки финансовых ресурсов мы вынуждены ограничивать размеры раздаваемых нуждающимся продовольственных пайков", - подчеркнул Дауди, который сейчас находится на Мадагаскаре.
Он сообщил, что многие люди, доведенные до отчаяния нехваткой еды, питаются саранчой, листьями с деревьев и кактусами. "Длительное недоедание приводит к истощению в первую очередь детей", - подчеркнул представитель ВПП. Дауди призвал международное сообщество расширить помощь островному государству.
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