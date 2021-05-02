До 2022 года в Ленинградской области модернизируют полигоны общевойсковой армии Западного военного округа

15:20 Источник: Интерфакс

Полигоны общевойсковой армии Западного военного округа в Ленинградской области пройдут модернизацию к декабрю 2021 года, сообщили в пресс-службе ЗВО.



"Для выполнения военнослужащими упражнений стрельб из штатного оружия на полигонах общевойскового объединения будет подготовлено более 2 тысяч различных мишеней, имитирующих тяжёлую технику, артиллерийские системы, огневые средства и живую силу условного противника", - заявили в пресс-службе.



Кроме того, в пунктах постоянной дислокации будут обновлены учебные поля для совершенствования выучки подразделений без отрыва от мест расположения, сообщили в штабе округа.



По данным ЗВО, модернизация завершится к следующему зимнему периоду обучения, который начнется 1 декабря 2021 года.



"На полигонах объединения ежегодно проводится около 1 тыс практических занятий по различным дисциплинам боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время", - сказали в пресс-службе.



