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НОВОСТИ

До 2022 года в Ленинградской области модернизируют полигоны общевойсковой армии Западного военного округа

15:20 02.05.2021 Источник: Интерфакс

Полигоны общевойсковой армии Западного военного округа в Ленинградской области пройдут модернизацию к декабрю 2021 года, сообщили в пресс-службе ЗВО.

"Для выполнения военнослужащими упражнений стрельб из штатного оружия на полигонах общевойскового объединения будет подготовлено более 2 тысяч различных мишеней, имитирующих тяжёлую технику, артиллерийские системы, огневые средства и живую силу условного противника", - заявили в пресс-службе.

Кроме того, в пунктах постоянной дислокации будут обновлены учебные поля для совершенствования выучки подразделений без отрыва от мест расположения, сообщили в штабе округа.

По данным ЗВО, модернизация завершится к следующему зимнему периоду обучения, который начнется 1 декабря 2021 года.

"На полигонах объединения ежегодно проводится около 1 тыс практических занятий по различным дисциплинам боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время", - сказали в пресс-службе.

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