К странам, направившим срочную медицинскую помощь в Индию, присоединился Узбекистан

17:10 Источник: Интерфакс

В Индию из Узбекистана доставлена гуманитарная помощь, в состав которой вошли мобильные кислородные концентраторы и медикаменты, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в МИД республики.



"В аэропорту Дели посол Узбекистана Дильшод Ахатов передал должностным лицам Общества Красного Креста и министерства иностранных дел Индии комплекты мобильных кислородных концентраторов и необходимые лекарства", - сказал собеседник агентства.



В МИД напомнили, что в 2020 году Индия предоставила Узбекистану медицинские препараты, включая таблетки гидроксихлорохина и другие лекарства, используемые для лечения COVID-19. В марте 2021 года Узбекистан в рамках инициативы COVAX получил 660 тысяч доз вакцины CoviShield (AstraZeneca), изготовленных Институтом сыворотки Индии. В июне ожидается очередная поставка.



