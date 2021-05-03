Киргизия и Таджикистан отвели войска от границ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Об этом сообщила в понедельник Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", - говорится в сообщении.