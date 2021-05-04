До конца мая приостановлено разрешение на строительство "Северного потока 2"

13:00 Источник: Интерфакс

Действие разрешения на строительство "Северного потока 2" до конца мая временно приостановлено после заявления в суд экологов, сообщила "Интерфаксу" представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.

"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", - сказала она во вторник.

Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.