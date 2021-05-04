До конца мая приостановлено разрешение на строительство "Северного потока 2"
13:00 04.05.2021 Источник: Интерфакс
Действие разрешения на строительство "Северного потока 2" до конца мая временно приостановлено после заявления в суд экологов, сообщила "Интерфаксу" представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.
"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", - сказала она во вторник.
Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.
НОВОСТИ
- 13:23 04.05.2021
- Андрей Воробьёв: «Нет ничего лучше вакцины»
- 12:55 04.05.2021
- От COVID-19 умер известный дрессировщик Михаил Багдасаров
- 11:15 04.05.2021
- МЧС предупреждает о порывах ветра в Москве до 18 м/с
- 11:10 04.05.2021
- Заражение COVID-19 в России 4 мая достигло минимума с сентября прошлого года
- 10:30 04.05.2021
- Катастрофа в метро Мехико: Автомобиль врезался в опору моста
- 20:13 03.05.2021
- В Германии экологи подали иск в суди против строительства "Северного потока 2"
- 19:36 03.05.2021
- Евросоюз выразил протест постпреду России в связи с введением санкций против чиновников ЕС
- 18:57 03.05.2021
- Анатолий Вассерман провел первую экскурсию в рамках проекта «Исторические прогулки» по воинскому мемориалу
- 17:45 03.05.2021
- ВОЗ подсчитал, сколько нужно денег, чтобы вакцинировать большую часть населения Земли от COVID-19
- 17:25 03.05.2021
- Достичь в США коллективного иммунитета к COVID-19 вряд ли получится - NYT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать