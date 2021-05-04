0
0
83
НОВОСТИ

До конца мая приостановлено разрешение на строительство "Северного потока 2"

13:00 04.05.2021 Источник: Интерфакс

Действие разрешения на строительство "Северного потока 2" до конца мая временно приостановлено после заявления в суд экологов, сообщила "Интерфаксу" представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.

"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", - сказала она во вторник.

Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 километров в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:23 04.05.2021
Андрей Воробьёв: «Нет ничего лучше вакцины»
0
17
12:55 04.05.2021
От COVID-19 умер известный дрессировщик Михаил Багдасаров
0
92
11:15 04.05.2021
МЧС предупреждает о порывах ветра в Москве до 18 м/с
0
201
11:10 04.05.2021
Заражение COVID-19 в России 4 мая достигло минимума с сентября прошлого года
0
238
10:30 04.05.2021
Катастрофа в метро Мехико: Автомобиль врезался в опору моста
0
237
20:13 03.05.2021
В Германии экологи подали иск в суди против строительства "Северного потока 2"
0
1377
19:36 03.05.2021
Евросоюз выразил протест постпреду России в связи с введением санкций против чиновников ЕС
0
995
18:57 03.05.2021
Анатолий Вассерман провел первую экскурсию в рамках проекта «Исторические прогулки» по воинскому мемориалу
0
816
17:45 03.05.2021
ВОЗ подсчитал, сколько нужно денег, чтобы вакцинировать большую часть населения Земли от COVID-19
0
1237
17:25 03.05.2021
Достичь в США коллективного иммунитета к COVID-19 вряд ли получится - NYT
0
1319

Возврат к списку