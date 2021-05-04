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НОВОСТИ

Летчики Air India не хотят выходить в рейсы без прививки от COVID-19

14:32 04.05.2021 Источник: Интерфакс

Пилоты индийской авиакомпании Air India отказываются выходить в рейсы, пока их в срочном порядке не привьют от коронавируса COVID-19 на фоне роста числа заражений в стране, сообщает издание Times of India.

"Без медицинской поддержки экипажа, без страховки и при значительном сокращении зарплаты мы не в том положении, чтобы продолжать рисковать жизнями наших пилотов без вакцинации", - говорится в письме индийского профсоюза пилотов руководству компании Air India.

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