Летчики Air India не хотят выходить в рейсы без прививки от COVID-19

14:32 Источник: Интерфакс

Пилоты индийской авиакомпании Air India отказываются выходить в рейсы, пока их в срочном порядке не привьют от коронавируса COVID-19 на фоне роста числа заражений в стране, сообщает издание Times of India.

"Без медицинской поддержки экипажа, без страховки и при значительном сокращении зарплаты мы не в том положении, чтобы продолжать рисковать жизнями наших пилотов без вакцинации", - говорится в письме индийского профсоюза пилотов руководству компании Air India.