США так пока и не оказали Украине помощь в получении вакцин от COVID-19
16:29 04.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты, несмотря на запросы Украины, не предоставили стране конкретного содействия в вопросе вакцинации от коронавируса. Об этом пишет газета "Политико".
"Недавнее решение администрации президента Джо Байдена отправить партию вакцин в Индию создало напряженность с Украиной, которая увеличила запросы на получение препаратов в преддверие визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев (5-6 мая - прим. ТАСС), - отмечается в тексте. - Офис украинского президента Владимира Зеленского с декабря добивается от Вашингтона помощи в получении вакцин. В последние недели переговоры шли на дипломатическом уровне, и это стало фоном в ходе телефонного разговора между Зеленским и Байденом 2 апреля".
По мнению издания, администрация США стремится увеличить свою международную помощь по вакцинам "в противовес России и Китаю". Однако Киеву конкретного содействия предоставлено не было, поскольку американские власти "не определились в расстановке приоритетов по оказанию помощи на фоне запросов из разных стран", отмечают знакомые с положением дел представители администрации.
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