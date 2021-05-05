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Осенью могут одобрить применение вакцины Pfizer для детей от 2 до 11 лет

09:30 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Pfizer ("Пфайзер"), которая совместно с германским партнером BioNTech ("Бионтек") разработала вакцину от коронавируса, рассчитывает осенью добиться разрешения на ее применение среди детей от 2 до 11 лет. Об этом глава компании Альберт Бурла сообщил во вторник журналистам газеты "Уолл-стрит джорнэл".

"В сентябре мы рассчитываем получить данные исследований и подать заявку на экстренное применение вакцины в двух категориях - детей в возрасте от 2 до 5 лет и от 5 до 11 лет", - указал Бурла. Заявку на применение вакцины среди младенцев от 6 месяцев до 2 лет компания рассчитывает подать в "четвертом квартале 2021 года".

На настоящий момент применение вакцины разрешено американскими властями только для лиц старше 16 лет. Как стало известно ранее, в начале следующей недели Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США может одобрить ее применение для подростков от 12 до 15 лет.

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