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Гражданам Сербии, привившимся от коронавируса, власти выплатят по 25 евро

11:10 05.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Сербии предоставит по 25 евро всем гражданам, сделавшим прививку от коронавируса. Об этом заявил в среду президент страны Александар Вучич в эфире канала "ТВ Пинк".

"Вчера допоздна совещались с правительством, мы размышляли, как наградить людей, проявивших ответственность. Мы приняли решение дать дополнительную помощь тем, кто вакцинировался. Помимо 30 евро, которые получат все граждане в качестве помощи, и 50 евро помощи для пенсионеров, все, кто вакцинировался одной дозой или двумя, и все, кто вакцинируется до 30 мая, получат дополнительно 3 000 тыс. динар (25 евро) от государства", - заявил Вучич.

По последним данным, в семимиллионной Сербии граждане получили 3 млн 620 тыс. доз вакцин. Из них 2 млн 50 тыс. получили первую дозу, а еще 1 млн 570 тыс. - вторую дозу.

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