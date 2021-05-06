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Британия отзывает военные корабли от острова Джерси в проливе Ла-Манш

21:00 06.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сторожевых корабля ВМС Великобритании, отправленные к берегам острова Джерси в проливе Ла-Манш, начали готовиться к возвращению в пункт постоянной дислокации после того, как французские рыбаки прекратили блокаду этой территории, являющейся коронными землями Соединенного Королевства. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Мы рады, что французские рыболовецкие судна покинули окрестности Джерси. Учитывая, что на данный момент ситуация разрешена, сторожевые корабли прибрежного действия начнут готовиться к возвращению в порт в Великобритании", - отмечается в сообщении.

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