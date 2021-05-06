США выведут войска из Афганистана к сентябрю - Командование

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил (ВС) США уверено, что сможет вывести американские войска из Афганистана, как и запланировано, к сентябрю. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли, выступая перед журналистами в Пентагоне.

Он рассказал о выводе американских военнослужащих из Афганистана. "Президент Соединенных Штатов дал нам срок, чтобы завершить работу не позднее сентября. Я не хочу публично называть точные даты наших основных этапов [вывода войск], потому что есть множество факторов, которые будут влиять на конечный результат", - подчеркнул генерал.