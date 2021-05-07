До 1 июня авиакомпании выполнят из Турции в Россию еще 55 вывозных рейсов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и турецкие авиакомпании до 1 июня выполнят из Турции в Россию еще 55 вывозных рейсов. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам оперативного штаба агентства. Всего с 15 апреля компании вернули из Турции 77,2 тыс. россиян, выполнили 345 вывозных рейсов.



"В соответствии с представленными авиакомпаниями данными до 1 июня из Турции в Россию российскими и турецкими авиакомпаниями запланировано еще 55 рейсов", - отмечается в сообщении. В Росавиации добавили, что вывозные рейсы будут осуществляться S7, "Ютэйр", Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Авиакомпании "Аэрофлот" и Nordwind завершили программы по вывозу своих клиентов из Турции.



