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До 1 июня авиакомпании выполнят из Турции в Россию еще 55 вывозных рейсов

12:20 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и турецкие авиакомпании до 1 июня выполнят из Турции в Россию еще 55 вывозных рейсов. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам оперативного штаба агентства. Всего с 15 апреля компании вернули из Турции 77,2 тыс. россиян, выполнили 345 вывозных рейсов.

"В соответствии с представленными авиакомпаниями данными до 1 июня из Турции в Россию российскими и турецкими авиакомпаниями запланировано еще 55 рейсов", - отмечается в сообщении. В Росавиации добавили, что вывозные рейсы будут осуществляться S7, "Ютэйр", Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Авиакомпании "Аэрофлот" и Nordwind завершили программы по вывозу своих клиентов из Турции.

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