До 1 июня авиакомпании выполнят из Турции в Россию еще 55 вывозных рейсов
12:20 07.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В соответствии с представленными авиакомпаниями данными до 1 июня из Турции в Россию российскими и турецкими авиакомпаниями запланировано еще 55 рейсов", - отмечается в сообщении. В Росавиации добавили, что вывозные рейсы будут осуществляться S7, "Ютэйр", Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Авиакомпании "Аэрофлот" и Nordwind завершили программы по вывозу своих клиентов из Турции.
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