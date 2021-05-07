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Собянин рассказал, как благоустроят Ленинский проспект от улицы Кравченко до МКАД

12:00 07.05.2021

Парадную магистраль Москвы - Ленинский проспект - благоустроят от улицы Кравченко до МКАДа, сообщил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, благоустройство проспекта пройдет по нестандартной схеме. "Сначала – в 2020-21 годах – на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД. И лишь затем – в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко», - пишет мэр на своём сайте.

Главная цель - обновить обвет­шавшую инфраструктуру, сохранив привычный облик проспекта. «В прошлом году мы успели обустроить островки безопасности для пешеходов и убрать воздушные провода, портившие вид на многих участках магистрали. В этом году сделаем остальное», - добавил Сергей Собянин.

На проспекте планируют сделать велодорожку длиной 4,3 км, вдоль которой откроют 18 станций проката велосипедов и самокатов и установят 230 велопарковок.

Также осенью на Ленинском проспекте будут высажены новые деревья-крупномеры и тысячи кустарников, а в прилегающих дворах отремонтируют четыре детские и спортивные площадки.

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