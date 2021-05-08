Герой России Романенко встретился с летчиком-ветераном Великой Отечественной войны
15:54 08.05.2021
Вольфовский участвовал в обороне Москвы в 1941 году, в 1944 году Вольфовский окончил Высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов дальней авиации. Участвовал в сражениях на Дальнем Востоке, служил в Бобруйске и Полтаве, под Киевом и Энгельсе, Арктике, Заполярье.
Летчик был награждён Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За победу над Японией».
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