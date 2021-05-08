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НОВОСТИ

Герой России Романенко встретился с летчиком-ветераном Великой Отечественной войны

15:54 08.05.2021

Депутат Госдумы, Герой России, бывший летчик-космонавт Роман Романенко поздравил с Днем Победы ветерана войны, летчика-испытателя Мора Вольфовского. «Настоящих героев, подаривших нам самое ценное – свободу и мир осталось совсем мало. Пока у нас есть возможность поблагодарить ветеранов лично, необходимо это делать», - сказал Романенко.

Вольфовский участвовал в обороне Москвы в 1941 году, в 1944 году Вольфовский окончил Высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов дальней авиации. Участвовал в сражениях на Дальнем Востоке, служил в Бобруйске и Полтаве, под Киевом и Энгельсе, Арктике, Заполярье.

Летчик был награждён Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За победу над Японией».

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