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НОВОСТИ

Сторонники отделения Шотландии получили большинство в местном парламенте

21:00 08.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шотландская национальная партия (ШНП) и "зеленые", выступающие за отделение региона от Великобритании, гарантировали себе большинство мест в региональном парламенте (Холируде). Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты региональных выборов, прошедших 6 мая.

Подсчет голосов еще продолжается, однако ШНП и "зеленые" в совокупности уже получают 65 мест в 129-местном законодательном органе. Это усилит позиции лидера шотландских националистов Николы Стерджен, которая требует от Лондона права провести повторный референдум о независимости. Предыдущий плебисцит состоялся в 2014 году, сторонники сепаратизма потерпели на нем поражение, и на этом основании Лондон отказывает Эдинбургу в праве на новый референдум.

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