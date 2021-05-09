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Рейтинг популярности ХДС/ХСС упал до рекордно низкого уровня

09:50 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг популярности консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) среди немецких партий упал за неделю на один процентный пункт до 23%. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения "Кантар" (Kantar) для газеты "Бильд ам зонтаг".

Никогда еще за всю историю проведения опроса рейтинг ХДС/ХСС не находился на столь низком уровне. Менее чем за 5 месяцев до выборов в Бундестаг блок уступает лидерство партии "Союз-90"/"Зеленые", которые по сравнению с прошлой неделей потеряли также 1 пункт, но сохранили за собой первое место с 26%.

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