Коллективный иммунитет от COVID-19 в России появится в сентябре - Мурашко

10:00 Источник: Интерфакс

Вакцинация от COVID-19 в РФ идет планово, коллективный иммунитет удастся обеспечить в сентябре, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Все идет планово", - заявил Мурашко, отвечая на вопрос "Интерфакса" о ходе вакцинации от коронавируса. Вместе с тем он не уточнил количества вакцинированных на сегодняшний день.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли коллективный иммунитет от COVID-19 обеспечен в сентябре, министр сказал: "Будет обеспечен".