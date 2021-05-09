Зеленский провел параллель между Второй мировой войной и конфликтом на востоке Украины

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Города восточной Украины должны отмечать две победоносные даты - не только День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, но и освобождение в ходе событий, начавшихся 2014 году. Об этом в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский в поздравительном видеообращении.

"Сохранить память о Второй мировой было нашей обязанностью, поэтому из поколения в поколение родители рассказывали о войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне уже родителям, и уже не деды внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах, как бомбардировка или плен, а в истории Мариуполя [Донецкой области] рядом с датой 10 сентября 1943-го [когда город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков] появилась дата 13 июня 2014-го (дата активной фазы противостояния между украинскими силовиками и ополченцами - прим. ТАСС). И он, и еще много украинских городов на востоке Украины через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения", - сказал глава государства.