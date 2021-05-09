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Данные о заражении COVID-19 в России на 9 мая, 2021

11:37 09.05.2021 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 419 случаев, скончались 334 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 8 419 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1395 (16,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Число смертей от коронавируса, зафиксированных в стране за сутки, составляет 334.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 880 тыс. 262 случая коронавирусной инфекции, 113 тыс. 326 умерших и 4 млн 496 тыс. 132 выписанных (7 тыс. 517 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 270 тыс. 804.

В Москве в воскресенье 2 тыс. 828 новых случаев COVID-19 за сутки, 58 летальных исходов и 2 тыс. 134 выздоровевших, сообщает оперативный штаб.

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