Военные корабли Украины и США провели маневры в 100 милях от Одессы
12:00 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море. Об этом в воскресенье сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины <...> флагман морской охраны Госпогранслужбы [Украины] встретил корабль береговой охраны США Hamilton ("Гамильтон")", - говорится в сообщении на сайте погранслужбы.
Уточняется, что корабли совместно отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. "Американские партнеры прибыли на Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", - перечисли пограничники цели визита американцев.
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