0
0
0
НОВОСТИ

Военные корабли Украины и США провели маневры в 100 милях от Одессы

12:00 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море. Об этом в воскресенье сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера на рассвете на расстоянии более 100 морских миль от Одессы в исключительной морской экономической зоне Украины <...> флагман морской охраны Госпогранслужбы [Украины] встретил корабль береговой охраны США Hamilton ("Гамильтон")", - говорится в сообщении на сайте погранслужбы.

Уточняется, что корабли совместно отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. "Американские партнеры прибыли на Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", - перечисли пограничники цели визита американцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:37 09.05.2021
Данные о заражении COVID-19 в России на 9 мая, 2021
0
140
10:52 09.05.2021
Путин: Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников...
0
239
10:50 09.05.2021
Зеленский провел параллель между Второй мировой войной и конфликтом на востоке Украины
0
202
10:39 09.05.2021
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга проходит парад в честь 76-летия Победы
0
185
10:21 09.05.2021
Воздушная часть парада Победы в Москве состоится
0
196
10:13 09.05.2021
Путин прибыл на Красную площадь, где начитается парад Победы
0
209
10:12 09.05.2021
В Москве начался парад Победы
0
214
10:00 09.05.2021
Коллективный иммунитет от COVID-19 в России появится в сентябре - Мурашко
0
249
09:50 09.05.2021
Рейтинг популярности ХДС/ХСС упал до рекордно низкого уровня
0
219
09:30 09.05.2021
Лейборист Садик Хан остался на посту мэра Лондона
0
222

Возврат к списку