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НОВОСТИ

Российские миротворцы прочно обосновались в Нагорном Карабахе

13:15 09.05.2021

Специалистами материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации завершено строительство 30 блочно-модульных городков для военнослужащих российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. 

«В населенных пунктах Шуша, Карыкаха, Джераберт завершено возведение блочно-модульных городков последней очереди, Таким образом, в связи с решением Министра обороны Российской Федерации, силами и средствами органов МТО в кратчайшие сроки за 4 месяца введены в эксплуатацию и заселены 30 блочно-модульных городков», - сообщил руководитель штаба строительства на территории Нагорного Карабаха генерал-майор Юрий Хорт. «Теперь военнослужащие российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха имеют все необходимые условия для комфортного проживания, что, несомненно, является важным элементом для выполнения специальных задач», - добавил он.

В ходе выполнения работ на территории Нагорного Карабаха практически всеми видами транспорта была организована оперативная доставка блочно-модульных конструкций. Выполнен огромный объем строительных работ, таких как подготовка площадок, подведение внешних инженерных сетей, оборудование блочно-модульных конструкций, подключение технологического оборудования, проведение пусконаладочных работ.

Всего с момента переброски российских миротворцев в Нагорный Карабах специалистами Министерства обороны возведено 30блочно-модульных городков емкостью на 250, 60, 40, 30 и 15 человек, а также пункт управления и домик командного состава. 

В комплект поставки каждого блочно-модульного городка входит спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, кухня. Для личного состава оборудуются  комнаты для просушки и чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, продуктовой склад, санитарные модули, и инженерное оборудование. 

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения - электроснабжением, автономным отоплением, санузлами, водоснабжением, водоотведением, а также укомплектованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой.

На стройплощадках  в Нагорном   Карабахе было задействовано около 600 специалистов и 65 единиц техники. 

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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