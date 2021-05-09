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ЕК не станет обновлять контракт с AstraZeneca на поставку вакцины от COVID-19

14:10 09.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия приняла решение не обновлять контракт на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на второе полугодие 2021 года. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

"Еврокомиссия не обновила заказ вакцин AstraZeneca после июня 2021 года", - пишет агентство.

Еврокомиссия запустила в апреле судебный иск против этой компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины.

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