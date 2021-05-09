Пуштунские лидеры поздравили Россию с Днем Победы

14:28 Источник: НГ-Online

Руководство основной пуштунской политической организации Пакистана - Национальной партии «Авами» - поздравило граждан России с Днем Победы. Пуштунские лидеры подчеркивают значимость Советского Союза и России в борьбе с фашизмом и выступают против попыток фальсификации истории сопротивления нацизму.

«Национальная партия «Авами» поздравляет с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в тексте поздравления, подписанном председателем партии в пуштунском регионе Хайбер-Пахтунхва Аймалом Вали Ханом. Пуштунский лидер напомнил о том, что 9 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала перед Советским Союзом и что сегодня День Победы празднуется в Российской Федерации.

Аймал Вали Хан высоко оценил «героическую борьбу и несравненные жертвы» российского народа, победившего нацизм «во имя мира и свободы». «Борьба России с нацистами - это яркая веха в истории величайшей победы ХХ века», - отметил пуштунский лидер, подчеркнув свое уважение «всему русскому народу в этот великий день».

По словам Аймала Вали Хана, Национальная партия «Авами» поддерживает идеи мирного сосуществование между народами «на основе равенства и взаимного уважения». Сторонники партии «Авами» являются последователями великого пуштунского мыслителя, общественного и политического деятеля Бача Хана, предложившего около 100 лет назад уникальную, опирающуюся на пуштунские традиции и исламские ценности концепцию ненасилия. И сегодня лидеры партии «Авами» уверены, что «философия ненасилия, данная Бача Ханом, особенно нужна всем людям мира».

«Национальная партия «Авами» на протяжении, как минимум, последних семи лет ежегодно направляет свои поздравления руководству и гражданам России по случаю годовщины Великой Победы над фашизмом. Сегодняшний день не стал исключением, - сказал в интервью «НГ» директор Всероссийского пуштунского общества АНО «Пуштунский культурный и деловой центр «Пуштун» Навид Мухаммад. – Мы, пуштуны России, всегда отмечаем этот день, это для нас самый великий праздник».

По словам Навида Мухаммада, в Пакистане широко распространена недостоверная, искаженная информация о Второй мировой войне и о роли Советского Союза в победе над нацизмом: «На первый план, как главные страны-победительницы фашистской Германии, там поставлены США и Великобритания, Россия же находится в их тени. Это неверно и партия «Авами» считает необходимым подчеркивать реальную роль и значение советского народа, Красной Армии, России в войне и победе над фашизмом».

«Благодаря таким заявлениям, как сегодня, Национальная партия «Авами», выражающая интересы пуштунов, не только подчеркивает свое дружественное отношение к Россией и ее гражданам, но и вносит вклад в сохранение исторической правды о Второй мировой войне», - сказал Навид Мухаммад.

Андрей Серенко