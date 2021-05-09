Патриарх и президент обменялись поздравлениями с Днем Победы

16:17 Источник: НГ-Online

Глава Русской православной церкви и лидер России поздравили друг друга с Днем Победы, сообщает официальный сайт Московской городской епархии. В своем обращении к Владимиру Путину патриарх Московский и всея Руси Кирилл заверил, что «Русская православная церковь бережно хранит молитвенную память о павших воинах». «Сегодня, когда предпринимаются настойчивые попытки исказить события Второй мировой войны в угоду сиюминутным политическим обстоятельствам, особенно важны активные совместные усилия государства, религиозных объединений и всех здоровых сил общества во имя защиты исторической правды, сохранения национальной культурной памяти и свидетельства о непреходящих духовно-нравственных ценностях», - подчеркнул предстоятель РПЦ.Он также добавил: «Вспоминая героизм воинов, отдавших свои жизни ради спасения нашего Отечества и всего мира от угрозы нацизма, чествуя самоотверженных тружеников тыла, приближавших победу над врагом в цехах заводов и фабрик, мы с благодарностью склоняем головы перед их подвигом, мужеством и явленной силой духа. Их славные деяния навеки запечатлены в летописи нашей страны, а примеры деятельного патриотизма и любви к ближним и по сей день вдохновляют наших сограждан».В ответном поздравительном письме президент отметил, что «этот праздник имеет особую нравственную, духовную, патриотическую ценность. Объединяя миллионы людей, сплачивая целые поколения, он навечно в судьбе каждой российской семьи, в памяти народа, в истории нашей страны».С Днем Победы патриарх Московский и всея Руси, согласно сайту Московской городской епархии, поздравил и мэра Москвы Сергея Собянина.

Милена Фаустова