Патриарх и президент обменялись поздравлениями с Днем Победы
16:17 09.05.2021 Источник: НГ-Online
Он также добавил: «Вспоминая героизм воинов, отдавших свои жизни ради спасения нашего Отечества и всего мира от угрозы нацизма, чествуя самоотверженных тружеников тыла, приближавших победу над врагом в цехах заводов и фабрик, мы с благодарностью склоняем головы перед их подвигом, мужеством и явленной силой духа. Их славные деяния навеки запечатлены в летописи нашей страны, а примеры деятельного патриотизма и любви к ближним и по сей день вдохновляют наших сограждан».
В ответном поздравительном письме президент отметил, что «этот праздник имеет особую нравственную, духовную, патриотическую ценность. Объединяя миллионы людей, сплачивая целые поколения, он навечно в судьбе каждой российской семьи, в памяти народа, в истории нашей страны».
С Днем Победы патриарх Московский и всея Руси, согласно сайту Московской городской епархии, поздравил и мэра Москвы Сергея Собянина.
Милена Фаустова
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