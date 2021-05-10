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Вассерман предложил объявлять в международный розыск зарубежных политиков за сравнение СССР с нацистской Германией

00:32 10.05.2021

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Фото из личного архива Анатолия Вассермана
Иностранных политиков, публично уравнивающих действия СССР и нацистской Германии во время Второй мировой войны нужно объявлять в международный розыск, уверен аналитик, известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман. «Одной из мер противодействия политическому искажению – отождествлению целей и действий СССР и нацистской Германии – со стороны иностранных политических деятелей может стать объявление их в международный розыск со стороны России. Считаю, такая мера позволит убедительно донести до всего мира позицию нашей страны», - заявил эрудит. 

Вассерман высказался в поддержку законопроекта, запрещающего уравнивание политики СССР и нацистской Германии. «Когда очевидную ложь пытаются навязать всему миру прежде всего России и действовать на ее основании, приходится принимать соответствующий закон», - считает аналитик. 

Напомним, законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и Германии во время Великой Отечественной войны был внесен внесли на рассмотрение Госдуму 5 мая. 

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