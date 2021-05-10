Анонимное письмо якобы от военных о "тлеющей гражданской войне" опубликовал французский еженедельник

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский еженедельник "Валер актюэль" опубликовал послание группы действующих французских военных, выступивших в поддержку открытого письма отставных генералов властям республики. Текст послания и предисловие к нему размещены на сайте издания в воскресенье.

Авторы этого письма, имена которых не называются, осуждают реакцию властей Франции на обращение отставных генералов, заявивших о риске гражданской войны в стране в связи с угрозой, которую несут исламисты и банды из пригородов.

"К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех - любовь к своей стране", - отмечается в письме. В тексте послания подчеркивается, что его авторы не так давно встали на путь профессиональных военных, но не могут промолчать."Мы видим насилие в наших городах и деревнях <...>. Мы видим, что ненависть к Франции и ее истории становится нормой", - обращают внимание они. По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война". "Действуйте <...>. Речь идет о выживании нашей и вашей страны", - призывают они.