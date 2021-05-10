НАТО собирается открыть свой офис связи при ОБСЕ в Вене

18:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО и Австрия подписали в понедельник соглашение об открытии в Вене офиса связи Североатлантического альянса, а также представительства НАТО при ОБСЕ и других международных организаций. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Свои подписи под этим документом поставили министр иностранных дел Австрии Александер Шелленберг и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Двусторонняя встреча завершилась церемонией подписания соглашения между НАТО и федеральным правительством Австрии о юридическом статусе офиса связи НАТО в Вене. После вступления этого документа в силу позволит создать миссию НАТО при ОБСЕ и других международных организациях в Вене", - говорится в документе.