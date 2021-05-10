НАТО собирается открыть свой офис связи при ОБСЕ в Вене
18:18 10.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО и Австрия подписали в понедельник соглашение об открытии в Вене офиса связи Североатлантического альянса, а также представительства НАТО при ОБСЕ и других международных организаций. Об этом сообщила пресс-служба альянса.
Свои подписи под этим документом поставили министр иностранных дел Австрии Александер Шелленберг и генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Двусторонняя встреча завершилась церемонией подписания соглашения между НАТО и федеральным правительством Австрии о юридическом статусе офиса связи НАТО в Вене. После вступления этого документа в силу позволит создать миссию НАТО при ОБСЕ и других международных организациях в Вене", - говорится в документе.
НОВОСТИ
- 19:00 10.05.2021
- Боррель: Мы готовим новый блок санкций против Белоруссии
- 18:50 10.05.2021
- Уровень заражения и смертности от COVID-19 в мире вышло на "очень высокое плато" - ВОЗ
- 18:40 10.05.2021
- Алиев: Если кто-то считает, что карабахский конфликт не урегулирован, то это его проблемы
- 17:20 10.05.2021
- Путин планирует очно принять участие в ПМЭФ - Песков
- 17:00 10.05.2021
- Гинцбург: У Путина хорошая иммунная система, хорошо реагирует
- 16:40 10.05.2021
- На границу с сектором Газа Израиль направил дополнительные войска
- 15:36 10.05.2021
- Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к COVID-19 после прививки
- 15:32 10.05.2021
- Ситуация с COVID-19 в стране является стабильной - Путин
- 13:24 10.05.2021
- Ситуация на Храмовой горе в Иерусалиме находится под контролем полиции
- 13:00 10.05.2021
- Проект первой военной концепции ЕС может появиться к ноябрю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать