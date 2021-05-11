Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее уведомление опубликовано в думской электронной базе.

"Зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы", - говорится на странице законопроекта.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.