0
0
127
НОВОСТИ

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

09:20 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее уведомление опубликовано в думской электронной базе.

"Зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы", - говорится на странице законопроекта.

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство обосновывает такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях - после выхода из него США в ноябре 2020 года. В Госдепартаменте США в апреле заявили, что американские власти пока не приняли решение о возвращении в ДОН.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 11.05.2021
В США изучают возможную роль ГРУ в атаках на сотрудников американской разведки - Politico
0
36
10:00 11.05.2021
США навязывают программы по биооружию другим странам, заявили в СБ РФ
0
52
09:32 11.05.2021
В Ганге обнаружены свыше 100 трупов людей, предположительно скончавшихся от коронавируса - СМИ
0
108
09:05 11.05.2021
Из сектора Газа за ночь выпустили по Израилю более 200 ракет
0
153
09:00 11.05.2021
Россия отвергает измышления СМИ США о причастности к ситуации с Colonial Pipeline - посольство
0
162
21:25 10.05.2021
Досрочные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня
0
636
20:40 10.05.2021
Вечером 10 мая из сектора Газа по городам Израиля было выпущено 45 ракет
0
698
20:20 10.05.2021
В Белом Доме считают, что атаку на трубопровод совершили уголовники из DarkSide, а не какая-то страна
0
765
19:36 10.05.2021
Парламенту Армении распущен по закону: не удалось избрать премьер-министра во второй раз
0
733
19:00 10.05.2021
Боррель: Мы готовим новый блок санкций против Белоруссии
0
759

Возврат к списку