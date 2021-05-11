Семь человек погибли в результате стрельбы в школе в Казани - источник

10:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестеро детей и учитель, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы в школе в Казани, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей", - сказал собеседник агентства.

Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа школы № 175 в Казани, спасаясь от неизвестных, устроивших там стрельбу. Об этом ТАСС рассказала одна из очевидцев происшествия.

"В какой-то момент из окна третьего этажа выпрыгнули несколько детей, очевидно, чтобы спастись от того, кто их преследовал", - сказала Диляра Самигуллина, проходившая мимо здания школы в момент ЧП.