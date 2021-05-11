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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

15:10 11.05.2021

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову , митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу (Наконечному) , родителям, родным и близким погибших и пострадавших.

«С глубокой скорбью воспринял известие о жестоком преступлении, в результате которого погибли и были ранены ученики и сотрудники Казанской школы № 175. Прошу передать мои искренние соболезнования всем, кого коснулось это несчастье», — отмечается в послании предстоятеля РПЦ главе республики.

Патриарх Кирилл также выразил надежду, что руководство Республики окажет семьям погибших и пострадавших всю возможную помощь. «Клирики Татарстанской митрополии, со своей стороны, готовы духовно поддержать всех находящихся ныне в скорбных обстоятельствах и нуждающихся в утешении», — заверил патриарх Кирилл. По его словам, произошедшая трагедия «ставит серьезный вопрос о необходимости пересмотра норм, регулирующих распространение огнестрельного оружия в современном российском обществе».

11 мая в результате стрельбы в казанской школе № 175, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Нападавший задержан. 12 мая объявлен в Татарстане днем траура.

По благословению митрополита Казанского Кирилла 12 мая во всех храмах и монастырях будут совершены заупокойные Литургии и панихиды по усопшим и вознесены сугубые молитвенные прошения о здравии пострадавших, сообщает patriarchia.ru.

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