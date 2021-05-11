Врач рассказала, почему нужно пройти бесплатное обследование в павильонах "Здоровой Москвы"

16:35

Горожанам нужно воспользоваться возможностью и проверить состояние своего здоровья в павильонах «Здоровая Москва», считает главврач столичной детской поликлиники №7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац. «Павильоны «Здоровая Москва», которые открылись сегодня в городских парках и зонах отдыха, - это уникальная возможность проверить свое здоровье в комфортной обстановке и в удобное время. Они работают каждый день без выходных с 8.00 до 20.00, поэтому узнать свои основные показатели здоровья можно даже во время прогулки», - отмечает доктор.

Состояние организма можно проверить без предварительной записи, имея при себе минимум документов, менее чем за час. «Благодаря единой цифровой платформе все результаты сразу попадают в электронную медицинскую карту и доступны врачу поликлиники независимо от того, в каком павильоне человек проходил чекап», - констатирует Кац.

Если у пациента будут выявлены какие-то отклонения, его переведут под контроль врачей телемедицинского центра, которые помогут записаться на более подробные обследования в поликлинике. По словам Елены Кац, набор обследований и исследований, доступных в павильонах «Здоровая Москва», позволяет выявлять факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.