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Двое детей после стрельбы в казанской школе наводятся в крайне тяжелом состоянии - Мурашко

18:15 11.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое детей, госпитализированных после стрельбы в школе № 175 в Казани, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, прибывший в Казань.

"В детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое [находятся] в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания", - сказал министр.

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