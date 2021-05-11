Двое детей после стрельбы в казанской школе наводятся в крайне тяжелом состоянии - Мурашко

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое детей, госпитализированных после стрельбы в школе № 175 в Казани, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, прибывший в Казань.

"В детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое [находятся] в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания", - сказал министр.