21:48

Сбер открыл счет Российскому Красному Кресту для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в Татарстане.

Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Республике Татарстан и сообщает об открытии счета для пожертвований им, а также пострадавшим в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Получателем средств является Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест», которая выступила с соответствующей инициативой.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:

Наименование организации: Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»

Р/с 40703810600020000017

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7728014523

КПП 772801001

БИК 044525225

ОГРН 1037700182772

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим в школе №175 в Казани