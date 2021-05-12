Большинство кибератак на Россию совершено из США, ФРГ и Нидерландов - МИД
10:05 12.05.2021 Источник: Коммерсант.ru
Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов сообщил, что большинство кибератак на страну в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Конкретное число атак он не назвал.
«Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов»,— сказал господин Сыромолотов «РИА Новости». Коммерсантъ
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