Армия Израиля сообщила об уничтожении двух крупных сотрудников разведки ХАМАС
10:20 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные объявили о ликвидации двух крупных представителей службы разведки радикального палестинского движения ХАМАС. Соответствующее сообщение размещено в среду на странице Армии обороны Израиля в "Твиттере".
"При помощи наших истребителей, а также службы безопасности мы ликвидировали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хасана Кауджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Ваиля Ису, начальника отдела контрразведки", - говорится в тексте.
В последние дни между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит обмен ракетными ударами. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх- Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
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