Число пострадавших при стрельбе в школе в Казани выросло до 23 - власти

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате стрельбы в казанской школе увеличилось с 21 до 23 человек. Об этом сообщила на пресс-конференции по теме оказания помощи пострадавшим заместитель премьер- министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Накануне сообщалось, что в результате стрельбы погибли 9 человек, пострадал 21 человек.

"На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека - 20 детей и трое взрослых",- сказала Фазлеева.