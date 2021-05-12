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Зарплаты и премии в институтах развития были существенно сокращены - премьер

13:20 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заработные платы и премии в институтах развития в рамках начавшейся реформы были существенно сокращены. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, отвечая на вопросы депутатов после ежегодного отчета правительства в Госдуме.

"Мы существенно сократили размеры заработных плат и увязали, в том числе и премиальные доходы тех людей, кто работает в институтах развития, с результатами этой деятельности", - сказал он.

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