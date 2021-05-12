Евгений Попов: необходим единый госстандарт безопасности для школ

19:54

Фото Марии Поповой

В России нужен системный подход к обеспечению безопасности школ, заявил журналист телеканала «Россия» Евгений Попов, работая на месте трагедии в 175 школе Казани. «Конечно, невозможно к каждой школе приставить наряд полиции и бойцов Росгвардии. Превращать школы в режимный объект – не выход, но защитить территорию вокруг учебного заведения от проникновения туда посторонних нужно обязательно, - считает Попов. - Необходимы системные меры. Например, оставить доступ во внешний периметр исключительно для учеников и учителей по личной карте, аналогом которой могут стать идентификаторы системы «Москвенок». Они считываются только на территории тех школ, где их непосредственно выдали. При этом там нет каких-либо персональных данных».

По его словам, что обеспечивать безопасность людей на территории любых социальных объектов позволит внедрение единого и обязательного к исполнению в каждом регионе России государственного стандарта безопасности. В нем следует должен быть список требований, согласно которым будет производиться отбор сотрудников для постов охраны, перечислено оборудование, которое должно быть в зданиях, например, тревожные кнопки и системы видеонаблюдения.

Кроме того, как считает Попов, эффективными профилактическими мерами могут быть ужесточение контроля за оборотом оружия, а также анализ правоприменительной практики, который выявит недостатки ранее принятого законодательства. Например, Попов предложил исключить частные клиники из списка учреждений, которым дано право выдавать справки с разрешением на владение оружием. «Нужны строгие психоневрологические тесты и обязательные курсы с преподаванием основ обращения с оружием для всех, кто собирается его приобрести вне зависимости от целей: охотничье, для самообороны или спортивное», – считает Попов, по мнению которого государство самым строгим образом должно контролировать продажу боеприпасов. - Нужно установить лимит на продажу патронов в определенный срок в одни руки, а также составить единую базу охотничьих и спортивных боеприпасов по примеру базы боевых патронов. Ведь убийца из Казани купил более 400 патронов за несколько дней».