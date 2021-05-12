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При обстреле израильского города Сдерот из сектора Газа пострадали шесть человек - СМИ

20:40 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть израильтян, в том числе шестилетний мальчик, получили ранения в городе Сдерот в результате обстрела, совершенного радикалами из сектора Газа. Об этом сообщила в среду газета "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, под обстрел попал жилой дом. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Утверждается, что обстрелу подвергся и город Ашкелон, где один из снарядов также угодил в жилое строение. Данные о пострадавших не приводятся.

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