При обстреле израильского города Сдерот из сектора Газа пострадали шесть человек - СМИ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть израильтян, в том числе шестилетний мальчик, получили ранения в городе Сдерот в результате обстрела, совершенного радикалами из сектора Газа. Об этом сообщила в среду газета "Таймс оф Исраэл".



По данным издания, под обстрел попал жилой дом. Ребенок находится в тяжелом состоянии.



Утверждается, что обстрелу подвергся и город Ашкелон, где один из снарядов также угодил в жилое строение. Данные о пострадавших не приводятся.



