При обстреле израильского города Сдерот из сектора Газа пострадали шесть человек - СМИ
20:40 12.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, под обстрел попал жилой дом. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
Утверждается, что обстрелу подвергся и город Ашкелон, где один из снарядов также угодил в жилое строение. Данные о пострадавших не приводятся.
НОВОСТИ
- 21:10 12.05.2021
- В Москве ураган повалил 20 деревьев и повредил 12 автомобилей
- 20:20 12.05.2021
- В Арктическом совете США настроены на сотрудничество с РФ
- 20:10 12.05.2021
- Израиль уведомил страны-посредники об отказе от краткосрочного перемирия с ХАМАС
- 19:54 12.05.2021
- Евгений Попов: необходим единый госстандарт безопасности для школ
- 19:30 12.05.2021
- Высотка в центре Газы, где располагались многие СМИ, разрушена ракетным ударом Израиля
- 19:20 12.05.2021
- Американские ученые разработали нейропротез, трансформирующий мысли в печатный текст
- 19:10 12.05.2021
- Обвиняемый в нападении на школу в Казани арестован судом на два месяца
- 18:30 12.05.2021
- В зал суда доставили обвиняемого в нападении на школу в Казани
- 18:20 12.05.2021
- Главную внутреннюю угрозу США в 2021 году представляет расовый экстремизм - Минюст
- 17:40 12.05.2021
- Радован Караджич будет отбывать наказание в британской тюрьме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать